Luísa Sonza não esconde amor por Vitão após separação e desabafa na web

Luísa Sonza, cantora, mesmo com o término da relação com o cantor Vitão, vem defendendo ele com unhas e dentes na rede social. A artista já tinha defendido o ex depois dos ataques que vem enfrentando e agora não esconde que ainda ama o artista.

“Eu o amo DEMAIS. Independente de qualquer coisa, Victor se tornou parte da minha família e eu vou amar e protegê-lo sempre. Saibam todos que o amor continua e isso ninguém nunca vai tirar nem abalar”, confessou.