Maior popstar do Afeganistão mostra fuga do país em avião de carga americano

Aryana Sayeed, a maior estrela pop do Afeganistão compartilhou em suas redes sociais imagens que mostram como ela escapou do país em um avião de carga americano que partiu de Cabul direto Doha no Catar. A estrela, jurada da versão local do ‘The Voice’ e apelidada de “Kardashian Afegã”, conseguiu fugir durante a tomada de poder do Talibã e revelou temer pelas vidas das mulheres que exerciam cargos públicos até a chegada dos novos líderes, que pregam a imposição de uma Lei islâmica rígida.

Em sua publicação, Aryana mostrou o interior da aeronave fazendo o sinal de vitória ao lado do marido. É possível ver a bandeira americana ao fundo e o espaço todo ocupado por pessoas sentadas no chão. “Estou bem e viva e depois de algumas noites inesquecíveis, cheguei a Doha, no Catar, e estou esperando meu voo de volta para casa em Istambul”, escreveu a cantora de 36 anos para seus 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

Em uma publicação posterior, a popstar confirmou que havia conseguido embarcar para a Turquia. “Depois que chegar em casa e minha mente e minhas emoções voltarem ao normal de um mundo de descrença e choque, terei muitas histórias para compartilhar com vocês”, escreveu.

Leia mais em Monet, clicando AQUI.