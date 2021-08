Marcio Garcia e André Marques estão irritados com contratação de Mion

Agora, no entanto, quem também parece não ter gostado nadinha da nova contratação da Globo foi André Marques. Em um grupo do WhatsApp, ele detonou Mion e levou bronca da chefia. Segundo Alessandro Lo Bianco, do A Tarde É Sua, dentre o que foi falado sobre o ex fazendeiro, vazaram as seguintes frases: “Ele estaria sendo uma pessoa pobre de espírito“, “Pra que toda essa exposição de um sonho?”, “Tá beirando o ridículo”.

Então, logo depois de receber uma bronca da direção da Globo, o apresentador de No Limite mandou uma indireta nas suas redes sociais. Ele também falou sobre “um sonho”, vestindo a camisa de sua empresa de carnes, e sua postagem estaria diretamente relacionada às de Marcos Mion. “Por aqui a gente veste a camisa da empresa, o avental e tudo que tem direito!”, escreveu ao lado de uma foto sua.