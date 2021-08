Marcos Mion é contratado pela Globo e deve apresentar ‘Caldeirão’

A chegada de Marcos Mion na Globo está cada vez mais próxima, segundo informações do colunista Flávio Ricco, do R7. Já o site Notícias da TV, o apresentador assinou contrato com a emissora nesta sexta-feira (6). A Globo teria pressa para a estreia do apresentador, já que as atrações do Caldeirão, como Quem Quer Ser Milionário? e The Wall, vão para o domingo com Luciano Huck.

Mion deverá assumir o Caldeirão a partir de 4 de setembro, informou o site. Ele, que fez muito sucesso no comando de “A Fazenda 12”, deixou a Record TV após dez anos na emissora no início do ano. Em abril, Mion foi contratado pela Netflix, onde apresentaria reality shows e desenvolveria documentários. E o contrato com a gigante do streaming se tornou uma dor de cabeça para Mion, que precisará pedir demissão antes mesmo de iniciar suas atividades na plataforma.