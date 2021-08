Maria Lina abre o jogo e faz grave denuncia após termino com Whindersson Nunes

Muitos internautas internautas parecem que ainda não aceitaram o fim do relacionamento do humorista Whindersson Nunes com a estudante de engenharia civil Maria Lina Deggan.

Maria Lina estava muito aborrecida quando disse em um vídeo publicado em seu stories, que estão se passando por ela em outras contas e alertou que não ser ela quem está fazendo as postagens.

“Gente, a minha conta do Twitter, oficial, é fechada e tem 39 seguidores. Eu não tenho conta de Twitter aberta ao público. Então, todas essas contas que estão tuitando fingindo ser eu, não sou eu, tá bom? Beijo”.

O fim do relacionamento não está nada fácil, como ambos disseram em seus pronunciamentos em suas redes sociais, mas infelizmente, alguns ainda fazem com que a dor seja ainda maior e por conta disso, Maria Lina fez uso de sua rede social nesta segunda-feira, dia 16, onde fez um desabafo e grave denuncia.

Inclusive, em uma das publicações em seu nome e que não foi publicado por ela, estava escrito:

“Eu sou bem melhor sozinha.”

FIM DO RELACIONAMENTO

O casal anunciou o término do noivado na última sexta-feira, dia 13 de agosto, Maria Lina, estudante de Engenharia estava noiva desde março deste ano, do humorista Whindersson Nunes, de 26 anos, e em maio eles perderam João Miguel, filho do casal que nasceu prematuro de 22 semanas.