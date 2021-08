Maria Lina mostra corpo após morte do filho com Whindersson Nunes: ‘Marcas que me deu’

Maria Lina gravou um vídeo no qual mostrou marcas deixadas pela gravidez do filho que teve com Whindersson Nunes, João Miguel, que não sobreviveu ao parto prematuro de 5 meses e meio.

O bebê nasceu em maio deste ano e a sua morte abalou profundamente os pais, que ficaram reclusos das redes sociais e só agora voltam a aparecer, sobretudo após anúncio do fim de seu noivado.

A estudante, que recebeu apoio do humorista para se firmar influencer, exibiu algumas marcas deixadas no corpo após a gravidez e parto do menino.

“Muita gente pergunta se eu tive estria na gravidez e eu tinha no peito, que eu estou tratando ainda, e tive na perna. Na bunda não tive, na barriga também não tive, mas nos peitos e nas pernas eu tive. No peito principalmente, muito, porque o meu peito ficou gigante na gravidez, eu usava 54, enormes”, revelou Maria Lina.

“Logo após a gravidez eu evitava usar blusas de alça, porque minhas estrias estavam bem vermelhas, eu ainda não estava tratando elas. Elas estavam meio evidentes e evitava usar blusa que mostrasse, me sentia mal. Hoje em dia, eu não me sinto mais mal”, garantiu a ex-noiva de Whindersson Nunes.

MARIA LINA GARANTE QUE NÃO TEM PROBLEMAS COM MARCAS DA GRAVIDEZ: ‘BEM RESOLVIDA’

A influenciadora revelou que hoje já não tem mais problemas com as estrias causadas pela gravidez, assim como outras famosas que tiveram bebês recentemente. As celebridades têm se esforçado para mostrar na web seus corpos naturais e reais e sem retoques de filtros ou Photoshop.

No vídeo, Maria Lina falou das marcas ao exibir o corpo em uma blusa de alças, do estilo que havia afirmado não usar logo após o nascimento de João Miguel.

“Eu sou muito bem resolvida com isso, eu sei que eu tenho estrias aqui, eu sei que eu tenho umas marcas na perna e tá tudo bem. São as marcas que o meu filho me deu, a minha gravidez foi muito mais especial, mais linda da minha vida, então eu não levo isso como algo negativo, eu aceitei minhas marcas”, finalizou Maria Lina.

MARIA LINA REVELA TRATAMENTO PARA ESTRIAS APÓS GRAVIDEZ

A estudante de Engenharia revelou ao seguidores em seguida que o tratamento que faz para as estrias é o Fotona, que consiste em um laser para suavizar as marcas, até desaparecerem após determinado número de sessões. Maria Lina contou que já fez 4 e que acredita no tratamento.

“É o que tem de melhor no mercado hoje para tratar estrias. As minhas estrias da perna são todas vermelhas e as do peito tem algumas vermelhas e algumas que já são brancas. Acho que para tratar as estrias vermelhas o Fotona é muito eficiente, para as brancas acho que tem que ser outro tipo de tratamento”, disse ela, ressaltando não ter certeza da última informação.