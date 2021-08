Mariana Polastreli posa no colo de Eduardo Costa após polêmicas: “Carinhoso”

Mariana Polastreli compartilhou um vídeo em que aparece no colo do cantor Eduardo Costa para responder uma seguidora no Instagram. A modelo foi questionada se o novo affair era “extremamente carinhoso” como parecia e o vídeo foi postado como uma confirmação.

Ela e o sertanejo confirmaram o romance na última semana, mas o relacionamento, apesar de breve, já passou por várias polêmicas. Isso porque o affair se tornou público após o ex-marido de Mariana ir às redes sociais dizer que a mulher havia abandonado o casamento e os filhos para ficar com o cantor.