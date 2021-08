Mc Mirella detalha sexo selvagem com máquina: “Do tamanho que você quiser”

Sem pudores em relação a seu corpo, Mc Mirella sempre falou abertamente sobre sexo. Entretanto, em entrevista ao canal do Youtuber Matheus Mazzafera, a esposa de Dynho Alves escandalizou ao detalhar que fica entre quatro parentes apenas com brinquedos, um deles sendo uma verdadeira máquina.

“Você pode pendurar onde quiser, ela gruda. Pode fazer várias posições. Você vai aumentando as velocidades e também dá pra trocar as próteses, deixar do tamanho que você quiser”, detalhou a cantora. “Pode grudar no chão, na parede”, disse ela.

Além disso, Mc Mirella fez questão de explicar que o conjugue não liga em ver a morena utilizando brinquedos. Mas apesar da mente aberta, se engana quem pensa que ele gosta de ver os utensílios da esposa. “Uma vez a gente chegou, e eu tinha esquecido ‘o negócio’ lá no banheiro. Ele foi tomar banho e falou ‘Mirella, que isso aqui no banheiro, meu? Sou obrigado a ficar vendo essas coisas?’”, conta.

Ainda no bate-papo, a cantora explicou que não teria um relacionamento aberto com Dynho Alves, por tamanha obsessão que sempre teve por ele. “Com ele é uma obsessão muito grande, ele é a única pessoa que eu já gostei. Com outras pessoas eu aceitaria de boa, mas temos uma coisa muito doida, então não tem como”.

