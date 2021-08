Mion conhece o Projac e comemora: “Não sei se vou acostumar com isso”

Finalmente chegou o grande dia! Depois de comentar algumas vezes que estava ansioso para conhecer o Projac, hoje chamado de Estúdios Globo, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, Marcos Mion, novo apresentador da emissora, colocou os pés no local onde são gravados os programas e novelas da casa, e mostrou tudo nos Stories do Instagram, nesta quinta-feira (12/8). Mesmo quando participou do seriado Sandy & Junior (1999-2001), ele não foi, nenhum momento, lá.

Mion foi recepcionado pela apresentadora Didi Wagner, que fez questão de entregá-lo o crachá tão desejado pelo comunicador. “Você não está vindo aqui no Projac de convidado e tal, você agora faz parte da casa”, diz ela, que logo em seguida o entrega o crachá. “Tenho um crachazão”, fala Mion, bastante emocionado. “Não sei se vou me acostumar com isso. De verdade”, continua, olhando atentamente para o crachá. Depois, ele mostra para a esposa Suzana Gullo. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!