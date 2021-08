Neta de Tarcísio Meira mostra última mensagem enviada pelo avô e conta fatos que ninguém sabia

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, morreu vítima da Covid-19 na semana passada, após ficar seis dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, acompanhado da esposa, Glória Menezes.

Ela também contraiu a doença causada pelo coronavírus, mas apresentou quadro mais leve da doença e teve alta na segunda-feira (16).

Após o falecimento do ator, a neta Maria Pugliese, de 40 anos, usou as redes sociais para falar sobre o avô e contar fatos que quase ninguém sabia.

O primeiro deles é que Maria é filha de Maria Amélia, fruto do primeiro casamento de Glória. Maria considerava Tarcísio avô. Ela chamava o ator de “vô dindo”.

No post no Instagram, Maria Pugliese contou que Tarcísio Meira falava inglês e francês perfeitamente. Entre as habilidades de Tarcísio listadas pela neta estavam criar planilhas no Excel, decorar textos com facilidade e fazer contas de cabeça. Maria também postou a última mensagem trocada com o avô.

Tarcísio enviou para a neta uma mensagem elogiando a foto que viu dela “loiríssima dentro de um carro”. A imagem havia sido enviada por Maria Amélia para Glória Menezes. “Obrigado vô. Estou com saudades”, respondeu a neta. Devido a pandemia, Tarcísio e Glória estavam isolados na fazenda da família, em Porto Feliz (SP).