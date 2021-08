Nicole Bahls expõe falcatrua de quando trabalhava na rua: “Deus me perdoe”

Neste domingo (15), Nicole Bahls abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para interagir com seus seguidores. A princípio, a musa pediu para que os internautas lhe contassem “segredos obscuros” de seus respectivos trabalhos. Entretanto, o que ela não esperava é que um dos casos seria exatamente igual ao que ela fazia no passado.

Em suma, uma pessoa disse que já trabalhou com panfletaria e jogava todo o material que deveria distribuir no lixo. Em vez de repreender o seguidor ou então apenas rir da situação, a modelo deixou claro que já fez o mesmo no passado, em sua cidade natal.

“Eu já fiz panfletagem perto de um shopping de Londrina. Ninguém queria abaixar o vidro [do carro] para mim na época. Eu toda maquiadinha, toda ‘montada’ no sinaleiro. Ganhava R$ 30 a diária. E era muito panfleto”, lembrou.

“Pra não ficar segurando peso lá, plantada, quando a coordenadora virava as costas eu ia lá e jogava [fora]. Já fiz isso muito. Ai, misericórdia, Deus me perdoe”, disse Nicole Bahls.

Nicole Bahls se defende se acusações

Em seguida, a modelo ainda se defendeu de possíveis comentários maldosos. Na ocasião ela deixou claro que sempre buscou trabalhar direito, mas muitas pessoas lhe ignoravam e não queriam receber os panfletos. Sendo assim, ela precisava recorrer ao método para conseguir receber seu salário.

“Não, mas eu entregava direitinho. Mas eles não queriam receber, também! Se começasse a abaixar [o vidro] pra mim, eu entregava. Mas eu não ia ‘deitar’, falar que ninguém queria pegar. Então eu jogava pra fingir que todo mundo foi com a minha cara, que todo mundo pegou meu panfleto. Eu, hein! Vou perder meu trabalho?”, indagou Nicole Bahls.