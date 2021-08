Paolla Oliveira faz homenagem a Diogo Nogueira na Globo: “Meu furacão”

Paolla Oliveira segue fazendo apresentações surpreendentes no Super Dança dos Famosos, que teve episódio exibido neste domingo (15/8), na Globo. As duas performances da atriz, de salsa e tango, receberam notas máximas tanto do júri artístico — composto por Pabllo Vittar, Lázaro Ramos e Juliette — e do júri técnico, com Claudia Mota e Carlinhos de Jesus.

Após receber vários elogios no palco, ela pediu para dedicar a dança a duas pessoas especiais. A primeira foi o padrasto, Generino, que está doente. “Que ele saia dessa e possa ver a gente aqui de novo”, disse ela.

Em seguida, acrescentou: “E minha dança também é para um outro, muito especial, que é o meu furacão”.

Entusiasmado, Tiago brincou com a declaração: “Depois vou querer saber disso aí melhor, hein?”, disparou o apresentador enquanto Paolla deixava o palco.

Na semana passada, Diogo comentou sobre a namorada, Paolla Oliveira, em entrevista para o jornal O Globo, e usou o mesmo substantivo para se referir a ela. “Ela é uma pessoa iluminada, linda e forte como um furacão”, disse o artista de 40 anos.