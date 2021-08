Pastora diz, em vídeo, que viu Paulo Gustavo e MC Kevin no inferno

“O Senhor me disse: ‘Olha direito’. Quando eu olhei, era só trevas em volta dele (Paulo Gustavo), e ele não via. Ele não conseguia ver as trevas. O Senhor me dizia: ‘Os demônios o enganaram até o fim’. Este homem está no inferno. Porque nenhum homossexual entrará no meu reino, me disse o Senhor”, iniciou Nadir.