Patricia Abravanel detalha situação de Silvio Santos na UTI: “Vimos a morte”

Após deixar a UTI e reagir bem ao tratamento da covid-19, Silvio Santos se tornou pauta no ‘Vem Pra Cá’, programa de Patricia Abravanel no SBT. Nesta quinta-feira (19), a filha do veterano explicou aos telespectadores do canal sobre o estado de saúde do pai, dando detalhes de como se sentiu ao dar entrada na UTI com ele.

“É um dia para celebrar. Pelo carinho que temos com os nossos fãs, os fãs do Silvio Santos, temos que dar notícias de saúde do nosso grande mestre. Resolvi falar um pouquinho e é algo que todo mundo quer saber”, iniciou a apresentadora. Na sequência, Patricia Abravanel explicou o trauma em lhe ver contrair o vírus aos 90 anos. Para quem não sabe, devido a idade avançada, o famoso continua em risco mesmo após tomar duas dozes do imunizante. “Quando uma pessoa de 90 anos pega Covid-19, onde naquela semana vimos a morte do Tarcísio Meira, foi realmente uma semana muito difícil. Na quarta-feira, ele testou positivo para a Covid-19. Reagimos com muito medo, porque a gente nunca sabe como a Covid-19 vai agir, como vai acontecer com quem pega. A gente ficou bem impressionado. Mas ele não ficou internado, quarta-feira foi o grande susto”, desabafou a apresentadora ao vivo. Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!