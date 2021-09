Pelé vai parar em hospital após possível desmaio e perfil do ex-jogador se pronuncia

Dessa forma, o grande craque da seleção brasileira estaria em observação na UTI. No entanto, para evitar uma possível contaminação de Covid-19, o famoso estaria isolado com pacientes que não apresentam sintomas do Coronavírus. Sendo assim, os médicos devem investigar a causa da perda súbita da consciência.

No entanto, procurada, a assessoria de Pelé nega que ele esteja internado. Além disso, garante que o ex-jogador está bem e que a ida até o hospital foi apenas para fazer exames de rotinas, já que ele não conseguiu realizar todos em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus.

“Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, disse o jogador em rede social, demonstrando que está bem.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!