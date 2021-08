Polícia registra três homicídios em apenas uma hora em Manaus

Entre 22h e 23h desta terça-feira (17), a polícia registrou três mortes violentas em Manaus. Além disso, uma pessoa foi baleada dentro de um bar. Os crimes foram registrados nas zonas Norte e Oeste da capital.

O primeiro caso para o qual a polícia foi acionada ocorreu por volta das 22h, no bairro Cidade de Deus, na zona norte. O corpo de um homem não identificado foi encontrado no porta-malas de um carro abandonado no beco Cosme e Damião. Ele estava com os pés amarrados, dedo e orelha arrancados, além de apresentar diversas perfurações pelo corpo.

De acordo com a PM, três homens roubaram esse carro no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital.

A polícia recebeu o segundo acionamento por volta das 22h20 para a Rua 83, no bairro Novo Aleixo, zona norte. Um jovem de 25 anos foi morto a tiros, e o amigo dele, um homem de 28 anos, foi baleado.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, a vítima estava com os amigos em um bar, quando criminosos chegaram ao local em um carro. Os atiradores efetuaram disparos contra as vítimas e depois fugiram.

O terceiro homicídio foi registrado pela polícia no bairro da Compensa, zona oeste, por volta das 23h. Um jovem de 23 anos foi morto a tiros na Rua da Paz. A vítima foi cercada por criminosos que estavam em motocicletas e chegou a ser agredida. Um dos atiradores efetuou disparos contra ele, que morreu no local.

Todos os casos foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros que vai investigar a autoria e motivação dos crimes.