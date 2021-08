Prefeitura encerra Campanha Agosto Lilás com solenidade em Cruzeiro do Sul

Iluminação, monólogo, teatro, música e dança fizeram parte da solenidade realizada nesta quinta-feira, 27, no Teatro dos Náuas em alusão ao encerramento da Campanha Agosto Lilás. O prefeito Zequinha Lima, acompanhado da 1ª dama Lurdinha Lima e do Presidente da Assembleia Legislativa do Acre, Deputado Nicolau Júnior esteve presente no evento.

O Agosto Lilás é uma campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Ele foi desenvolvido em referência ao aniversário da Lei Maria da Penha, criada em 7 de agosto de 2006 e que, em 2021, completou 15 anos.

Durante todo o mês foram desenvolvidas atividades de conscientização e a coordenadora de políticas públicas para mulheres Sergiane Silva destacou sobre o encerramento do evento.

“A campanha superou as nossas expectativas e agora tivemos a oportunidade de realizar esse evento de encerramento com todas essas apresentações que nos marcaram, mas o essencial é que conseguimos tocar muitas mulheres que sofrem violência”, disse ela.

O evento contou com a apresentação do conservatório musical, peça teatral em referência ao tema, monólogo e dança da artista Maria José e apresentação cultural do grupo de dança Swing da Mata.

A primeira dama Lurdinha pontuou sobre a mensagem que foi transmitida.

“Ficamos felizes que conseguimos chegar ao nosso objetivo que é transmitir as mulheres que elas não estão sozinhas,” destacou ela.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou que a campanha encerrou, mas as ações continuam. “Eu quero agradecer a nossa população que incorporou a nossa campanha porque ela precisava chegar em todos os ambientes,” frisou o Prefeito.

Fotos: Assessoria