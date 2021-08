Rara ‘Lua Azul’, que inspirou músicas e até boate no AC, está prevista para aparecer neste sábado

Este fim de semana você terá a chance de ver a rara Lua Azul antes que ela se torne “apenas uma lembrança” até 2024.

A Lua Azul é a terceira lua cheia em uma temporada de quatro luas cheias, ao invés de três usuais, de acordo com a revista Sky & Telescope. O fenômeno já inspirou música, arte e linguagem – como canções de sucesso “When My Blue Moon Turns to Gold Again” e “Blue Moon”, gravadas por vários artistas, incluindo Elvis Presley.

A Nasa relatou a primeiro uso registrado do termo “Blue Moon” (“Lua Azul”) na língua inglesa em 1528, enquanto a Sky & Telescope rastreou a origem do termo no Maine Farmers ‘Almanac publicado na década de 1930.

“A introdução da Lua Azul significou que os nomes tradicionais de Lua cheia, como Lua do Lobo e Lua da Colheita, permaneceram em (sincronia) com sua temporada”, disse Diana Hannikainen, editora observadora da Sky & Telescope, em um comunicado à imprensa.

Residentes das Américas poderão ver uma lua quase cheia no sábado (21) à noite, antes que a verdadeira Lua Azul alcance seu ponto mais alto no céu no início da madrugada de domingo, à 1h04, horário do leste dos EUA, de acordo com a Nasa.

A lua atingirá o pico de iluminação às 8h02, horário do leste dos EUA, no domingo (22), e aparecerá quase cheia após o anoitecer naquele dia.

A lua azul cheia, que acontece cerca de uma vez a cada 2,7 anos em média, não vai realmente parecer azul – isso só acontece ainda mais raramente, quando “erupções vulcânicas ou incêndios florestais enviam muita fumaça e poeira fina para a atmosfera, “de acordo com a Sky & Telescope.

Esta lua teve muitos nomes diferentes. O Maine Farmers ‘Almanac publicou pela primeira vez os termos dos nativos americanos para as luas cheias na década de 1930, de acordo com a Nasa – incluindo a “Lua do Esturjão” das tribos Algonquin, batizada em homenagem a peixes grandes que eram mais facilmente capturados nos Grandes Lagos e em outras nascentes durante este tempo, e a “Lua do milho verde”.

O nome da lua cheia de agosto difere entre as culturas. O povo Anishnaabe se refere a ela como a “lua berry”, enquanto o povo Cherokee a chama de “lua seca”. Para o povo comanche, a lua cheia de agosto é a “lua de verão”. O povo Creek a conhece como a lua da “grande colheita”. E o povo Hopi a chama de “lua da alegria”.

Próximas Luas Cheias

Ao longo de 2021, você poderá capturar esses fenômenos do espaço e do céu, dependendo de sua localização.

As luas cheias e seus nomes, de acordo com o The Old Farmer’s Almanac::

20 de setembro: lua da colheita

20 de outubro: lua do caçador

19 de novembro: lua de castor

18 de dezembro: lua fria

Próximas chuvas de meteoros

Chuvas de meteoros, de acordo com o guia da chuva de meteoros de 2021 da EarthSky:

8 de outubro: Draconídeos

21 de outubro: Orionidas

4 a 5 de novembro: Taurídeos do Sul

11 a 12 de novembro: Taurídeos do Norte

17 de novembro: Leônidas

13 a 14 de dezembro: Geminídeos

22 de dezembro: Ursids

Próximos eclipses do Sol e da Lua

Eclipses solares e lunares, de acordo com o The Old Farmer’s Almanac::

19 de novembro: Um eclipse parcial da lua, que as pessoas na América do Norte e no Havaí verão entre 1h00 no horário do leste e 7h06 no horário do leste.

4 de dezembro: Um eclipse total visível para as pessoas nas Ilhas Malvinas, no extremo sul da África, na Antártida e no sudeste da Austrália.

Quando os planetas ficarão visíveis

Os observadores do céu terão múltiplas oportunidades de localizar os planetas durante certas manhãs e noites durante o resto de 2021, de acordo com o guia planetário Farmer’s Almanac.

Ver a maioria deles – exceto Netuno – a olho nu é possível, mas binóculos ou um telescópio fornecerão a melhor visão.

Mercúrio aparecerá como uma estrela brilhante no céu da manhã de 18 de outubro a 1 de novembro. Ela brilhará no céu noturno de 31 de agosto a 21 de setembro e de 29 de novembro a 31 de dezembro.

Vênus, nosso vizinho mais próximo no sistema solar, aparecerá no céu ocidental ao anoitecer nas noites até 31 de dezembro. É o segundo objeto mais brilhante em nosso céu, depois da lua.

Marte tem sua aparência avermelhada no céu da manhã entre 24 de novembro e 31 de dezembro, e será visível no céu noturno até 22 de agosto.

Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, é o terceiro objeto mais brilhante em nosso céu. Procure-o nas noites de 20 de agosto a 31 de dezembro – mas ele estará mais claro até 2 de setembro.

Os anéis de Saturno são visíveis apenas através de um telescópio, mas o próprio planeta ainda pode ser visto a olho nu à noite até 31 de dezembro.

Binóculos ou um telescópio o ajudarão a detectar o brilho esverdeado de Urano nas manhãs até 3 de novembro e à noite de 4 de novembro a 31 de dezembro. Ele estará mais claro entre 28 de agosto e 31 de dezembro.

E nosso vizinho mais distante no sistema solar, Netuno, será visível através de um telescópio nas manhãs até 13 de setembro e durante as noites de 14 de setembro a 31 de dezembro. Ele estará com seu brilho máximo até 8 de novembro.