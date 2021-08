Recém separada de Whinderson, Maria Lina fala sobre nova gravidez após morte do filho

Maria Lina usou sua rede social para responder dúvidas dos fãs e afirmou que planeja uma nova gravidez após perder o filho, João Miguel, fruto do seu relacionamento com Whindersson Nunes. ‘Ele iria amar ter irmãos’, explicou.

Maria Lina respondeu a uma série de perguntas de fãs em seu Instagram Stories e afirmou ter vontade de engravidar novamente após a morte do filho, João Miguel, fruto do seu relacionamento com Whidersson Nunes. O bebê nasceu de forma prematura no fim de maio e não resistiu após 24 horas. Maria e Whindersson anunciaram a separação há 10 dias e depois do fim do noivado, a estudante de Engenharia de 22 anos liberou sua rede social para todos os internautas.

Na interação com os seguidores, a catarinense de Blumenau assegurou: “Com toda a certeza! João iria amar ter outros irmãos, e maternidade é uma verdadeira paixão da minha vida. Gestar foi de longe a melhor experiência que já tive nessa vida”. A universitária revelou ainda ter recorrido à terapia para lidar com a morte do filho, homenageado de forma póstuma pelo pai com música.

“Eu me considero uma mulher muito forte. Supero todas as adversidades da vida com muita garra, mas mesmo assim não abro mão de ajuda psicológica. Se eu pudesse dar uma dica genuína para as pessoas, essa dica seria: ‘cuide da sua saúde mental com muito amor'”, recomendou Maria, que em outra ocasião afastou rumor de reconciliação com o youtuber.

E contou ainda como busca força para seguir em frente. “Conversar com Deus, ficar próximo da minha família e dos meus amigos, fazer o que gosto, trabalhar, passear de carro… várias coisas! Descobri que gosto de muitas coisas (risos)!”, afirmou.

MARIA NEGOU QUE WHINDERSSON A AJUDE COM CARREIRA E CASA

No final de semana, a influeciadora usou sua rede social para afastar que esteja morando em um casa emprestada pelo ex-noivo e se emocionou ao rebatar os rumores. “Essa casa que estou hoje, morei com o Whindersson desde janeiro. Essa casa é alugada, não comprada”, iniciou.

“O Whindersson nunca gostou muito dessa casa e quando a gente terminou e já que ele já queria se mudar, que ele deixasse eu ficar aqui nessa casa. Para eu não ter que procurar um outro lugar para morar, já que essa casa tem contrato até janeiro. A gente combinou assim, numa boa, amigavelmente, ele topou na hora, procurou outro lugar para ficar e deixou aqui comigo”, prosseguiu.

“O Whindersson é um cara incrível, admirável, uma pessoa muito boa, mas ele não tem me ajudado nessa questão de ser uma influenciadora. Estou fazendo tudo sozinha, com a cara e com a coragem, estou me esforçando e dando meu melhor. Não tem equipe dele aqui, isso não é verdade, não procede”, finalizou.