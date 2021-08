Repórter da Globo dá salto mortal após entrevistar colegas da ginasta Rebeca Andrade

O repórter Diego Haidar deu um salto mortal no RJ1 desta segunda-feira (2) (veja no vídeo acima). “Eu treinei ginástica num breve período da minha adolescência”, anunciou, antes de executar o movimento no Centro de Treinamento (CT) dos ginastas do Flamengo.

Diego tinha ido ao CT na Gávea a fim de conversar com colegas de Rebeca Andrade, atleta rubro-negra e dona de duas medalhas em Tóquio — uma de ouro, no salto, e uma de prata, no geral individual. Nesta segunda, Rebeca chegou em 5º lugar no solo.

“Eu achava que não sabia mais de nada. Mas o professor Ângelo Sabino me ajudou a descobrir que eu sei alguma coisinha ainda”, disse o jornalista. Sabino foi um dos entrevistados por Diego na reportagem.

Diego, então, se posicionou num dos cantos do tablado, tomou velocidade e deu três piruetas.

“Foi um mortal para trás grupado. Que fique como um incentivo ao esporte. E eu dedico à Rebeca!”, disse.

“É tipo andar de bicicleta fazer mortal, quase igual! Só que precisa estar com o corpo em dia!”, emendou.

No estúdio, a âncora Mariana Gross e a repórter Priscila Chagas ficaram surpresas.

“Eu não estou acreditando, pior que é ele mesmo! É o Diego Haidar de verdade! Olha a altura que ele foi!”, afirmou Mariana, que improvisou um cartaz com uma nota 10 para o colega.

Diego disse ainda que o esporte o ajudou em questões de concentração e disciplina.

Na reportagem, Diego falou com futuras promessas de medalha.

