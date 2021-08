Roberto Carlos deixa isolamento para ir ao casamento do filho Dudu Braga, que enfrenta câncer sem cura: ‘Ídolo’

Na última sexta-feira (20), o cantor Roberto Carlos deixou o isolamento social para prestigiar o casamento do filho, Dudu Braga, com a esposa Waleska, com quem já vive há mais de 20 anos. Roberto só deixou seu apartamento na Urca durante a pandemia para tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Dudu Braga enfrenta um câncer sem cura no peritônio. Em entrevista à Revista Quem no início do mês, o herdeiro de Roberto Carlos falou um pouco sobre a doença e afirmou que os médicos não falavam em cura, apenas em manter os tumores estáveis. O produtor musical contou que vai tratando a doença à medida que ela aparece. O filho de Roberto enfrenta a doença no pela terceira vez. Inicialmente, o tumor atingiu o pâncreas, apresentando recidiva no peritônio, membrana que envolve a parede abdominal. Segundo o Jornal Extra, a cerimônia de casamento de Dudu e Waleska contou com a presença de poucos convidados e seguiu todas as medidas de segurança contra a Covid-19.