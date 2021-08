Rock in Rio: Alok, Post Malone, Jason Derulo e Marshmello são confirmados

Na semana passada, o maior festival de música do Brasil também confirmou a participação de quatro das maiores bandas de heavy metal. Iron Maiden, Megadeth, Dream Theater e a brasileira Sepultura, que vai dividir o palco com a Orquestra Sinfônica Brasileira, irão se apresentar no primeiro dia do festival, no dia 2 de setembro.

O terceiro dia já tem Iza, Demi Lovato e Justin Bieber, que foram as primeiras atrações a serem confirmadas pelo festival. Ivete Sangalo será atração do último dia de evento. A baiana se apresentará em 11 de setembro no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!