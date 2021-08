Roupas de jovem desaparecido em CZS são identificadas em ossada por tia: “O short minha mãe tinha acabado de comprar”

Matheus Carvalho de Souza, de 17 anos, está desaparecido desde o dia 11 de julho, quando junto com amigos resolveu ir à praia em rios da região, de onde não foi mais visto. No último domingo dia 08, foram encontrados por populares, crânio e posteriormente ossadas humanas na praia em que Matheus teria sido visto pela última vez.

Para a tia não resta dúvida que a ossada seja dele, principalmente pela vestimenta usada no dia. “No crânio eu já percebi por causa dos dentes. Eu conheço os dentes do meu sobrinho, o aparelho eu sei que não existe só um aparelho, aguardei pra ver. Aí eu vi as fotos das roupas dele eu não tive dúvida. A blusa dele era a que ele gostava muito, o detalhe da camisa eram umas folhas. O short, minha mãe tinha acabado de comprar pra ele”.

Matheus Carvalho era criado pela tia e pela avó, que foi uma das pessoas que mais se abalou com o que aconteceu. “Minha mãe ficou desesperada. Alguém mostrou as fotos das ossadas e ela ficou desesperada, não quer comer, mal dorme e está bem debilitada”.

O que vai confirmar definitivamente que os restos mortais encontrados são de Matheus, serão exames de DNA ou arcada dentária.