Saiba quem é a primeira famosa confirmada na estreia de Huck no “Domingão”

Luciano Huck estreia como apresentador do “Domingão” em setembro e a produção está trabalhando para construir o primeiro programa da nova fase da atração. Segundo o colunista Leo Dias, a primeira famosa convidada já está confirmada e é ninguém menos do que Alcione.

A cantora seria o único nome certo até o momento. As outras vagas estariam sendo disputadas por outros famosos interessados em se apresentar no programa e aproveitar a visibilidade e a grande audiência que a estreia do apresentador deve trazer.

O marido de Angélica desistiu dos planos de se candidatar a presidente e assumiu o “Domingão” após a ida de Faustão para a Band. A saída de Fausto Silva da Globo causou outras mudanças na emissora, como a contratação de Marcos Mion para ocupar o lugar deixado por Luciano Huck no “Caldeirão”.