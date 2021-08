Samara Felippo faz clique ousado e ganha elogios de famosos: “Lindona”

Samira Felippo movimentou suas redes sociais ao exibir o novo visual. Nas fotos, a atriz aparece usando uma peça decotada.

“Upload realizado com sucesso. Quero receber novas versões de mim sempre”, escreveu a atriz na legenda.

Samara foi muito elogiada, inclusive por famosas.

“Amei o cabelinho”, escreveu Fernanda Paes Leme. “Lindona”, comentou Mel Lisboa.

Samara pintou e cortou os cabelos recentemente para a personagem que vai interpretar no longa baseado no livro “Fazendo meu filme”. Antes, a atriz estava com os fios grisalhos.

Veja mais fotos em O Globo, clicando AQUI.