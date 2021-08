Sammy chora após cena de suposta traição de Pyong Lee ir ao ar

“Não existem palavras para descrever o quanto eu quero conseguir passar por isso. Eu não sei o que fazer para meu filho não sentir minha dor. Não sei como isso vai afetá-lo no futuro. Eu sinto muito, filho! Do mais profundo da minha alma e do meu coração. Eu daria a minha vida para você ser a pessoa mais feliz do mundo”, disse ela.

O episódio do Ilha Record desse sábado (14/8) mostra um clima entre Pyong e a Antonela. Em depoimento à produção, a argentina afirmou que o hipnólogo estava sentindo ciúme dela e que era recíproco. “Tá rolando… Não sei o que está rolando”, afirmou ela.

Ao final do programa, foi mostrado que a cena de Pyong e Antonela no edredom irá ao ar nesta segunda-feira (16/8). Pela prévia, deu para ver que foi o ex-BBB quem tomou a iniciativa de chamá-la para deitar com ele.