Ator que viveu ‘Cabeção’ em Malhação, nega que estava em cárcere privado em clínica

Sergio Hondjakoff, 37 anos de idade, usou o Instagram nesta quinta-feira (5) para negar internação em clínica de reabilitação. “Oi, pessoal. Boa tarde. Vim desmentir mais um boato que saiu na internet dizendo que eu estaria internado em uma clínica, em cárcere privado”, iniciou o ator, famoso por ter vivido o personagem Cabeção de Malhação, entre as temporadas de 2000 e 2006, na TV Globo.

De acordo com Hondjakoff, ele está no município de Resende, no Rio de Janeiro. “Estou em Resende com a minha mãe. Estou curtindo essas férias de inverno”, prosseguiu, mostrando a vista da região. “Estou mais perto da minha avó, que já está velhinha, e da minha tia”.

O ator demonstrou ainda seu carinho pelo público. “Estou com muita saudade de vocês. Desmentindo esse boato de que estaria em uma clínica de reabilitação, estou aqui na casa da minha mãe em Resende. Quando essa pandemia passar, espero revê-los nas telinhas, nos telões… ‘Tamo’ junto, galera”, encerrou.

De acordo com o G1, o Ministério Público informou que Sergio Hondjakoff estava entre os internos mantidos em cárcere privado em uma clínica em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O local foi fechado em uma ação do MP na quarta-feira (4) que flagrou 46 pacientes que faziam tratamento para reabilitação do uso de drogas trancados em quartos.