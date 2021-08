Sertanejo Tiago alerta policial sobre cirurgia peniana em blitz

Tiago Piquilo, da dupla com Hugo, participou do programa “The Noite” na quarta-feira (04). Durante o papo com Danilo Gentili, o cantor revelou uma situação inusitada que passou por conta da cirurgia íntima que realizou recentemente.

Parado em uma blitz, à época, ele ainda não estava 100% recuperado e resolveu alertar os policias. “Os caras falaram ‘mão na cabeça’. Na hora em que o cara pegou aqui em mim eu falei: ‘irmão, eu fiz uma cirurgia’. Eles reconheceram a gente, foram super educados, mas é o procedimento da polícia”, contou Tiago.

Na atração do SBT, o cantor novamente voltou a ressaltar que não fez a faloplastia para aumentar o tamanho do pênis. “Muita gente acha que eu falo sobre a estética como defesa para esconder alguma coisa. Mas não, se não eu não teria divulgado. Era para melhorar”, continuou.

“É importante que as pessoas saibam que não existe um tamanho determinante para a sua felicidade, para o seu prazer ou que sempre vai agradar. Não necessariamente você será um Kid Bengala, com todo respeito ao Kid Bengala. Nem sempre isso é sinônimo de prazer e felicidade….”, pontuou ele.

Nas redes sociais o assunto é recorrente para Tiago, o que ele, particularmente, não se importa. Questionado por um fã sobre o resultado da cirurgia, ele respondeu. “Você percebe a diferença na hora. É um negócio surreal. De você falar: ‘massa!’. É possível realmente, não é conversinha mole, não. As pessoas pensam que é impossível, eu também pensava, mas não é”, disse ele, que por conta da cirurgia teve o relacionamento com Tânia Mara acabado , já que a cantora era contra o procedimento desde o início.

O cantor também aconselha os seguidores que sonham em fazer a mesma cirurgia. “Não ache que isso seja o maior dos seus problemas. Não é. Mas você tem como buscar a solução disso, de uma forma que te satisfaça e te deixe bem”.