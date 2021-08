Sertanejo Zé Neto mostra “volume” na bermuda e agita a web

O cantor Zé Neto não perdeu tempo e, mais uma vez, provocou um verdadeiro alvoroço na web. O cantor sertanejo publicou em sua conta no Instagram, nessa terça-feira (24/8), algumas fotos curtindo um lugar paradisíaco no México, ao lado de sua mulher, a influenciadora digital Natália Toscano. Mas não foi a belíssima caverna com águas cristalinas que chamou a atenção de seus seguidores e sim um certo “volume” em sua bermuda.

“Adão e Eva na lagoa azul”, brincou Zé Neto na legenda das imagens, adicionando um emoji de risada.