Sobrinho de Silvio Santos diz quanto pagou por resgate de Patrícia

Sobrinho de Silvio Santos, Guilherme Stoliar revelou que foi o responsável pelas negociações do resgate de Patrícia Abravanel. Em 2001, o país parou depois que a filha do apresentador foi sequestrada por criminosos em São Paulo.

Em entrevista ao UOL, o empresário contou que encontrou os criminosos e entregou uma grande quantia em dinheiro. “Não me lembro quanto eles pediram, mas pagamos a eles algo como R$ 500 mil ou coisa que o valha”, recordou.

Stoliar deu detalhes dos seus passos depois que Silvio pediu para que fosse o responsável pelas negociações: “Eu fui com o motorista em um local marcado por eles. E entreguei o dinheiro”.

“Silvio me contou o que estava acontecendo e disse que precisaria de alguém que fosse da confiança dele para fazer as negociações com os sequestradores. Eu falei para ele que sim, que eu estava à disposição”, falou na época.

O parente de Silvio Santos ressaltou que era difícil para o apresentador ter que lidar com a situação sozinho.

“Por isso que eu tive que fazer a negociação, ele estava muito passional para resolver esse assunto e eu tive que ajudá-lo. É uma coisa muito difícil”, admitiu ele, que reconheceu não ter ficado com traumas do episódio: “Não. Só a alegria de ter conseguido resolver o problema”.

Patrícia Abravanel foi liberada depois do pagamento do resgate, mas os criminosos invadiram a mansão da família Abravanel no bairro do Morumbi. Depois de uma ação que envolveu o governador de São Paulo da época, Geraldo Alckmin, o caso chegou ao fim.

Vinte anos depois, em comemoração aos quarenta anos do SBT, Patrícia falou sobre o estado de saúde do pai, diagnosticado com Covid-19. No Vem Pra Cá da última quinta-feira (19), a famosa anunciou a recuperação do pai na luta contra a doença.

“Tem sido muito melhor ficar em casa que no hospital. Em casa, querendo ou não, tem que se levantar da cama pra comer, tomar banho. Ontem tivemos a grande notícia que todos os exames estão melhorando, como se o corpo tivesse vencendo o vírus. Já venceu”, celebrou.

“E domingo talvez a gente vai estar celebrando a vitória completa contra esse vírus. Minha mãe não contraiu a doença mas está isolada deles. Mas Silvio Santos venceu o coronavírus! A maior celebração é ele com muita saúde, vencendo esse vírus tão maligno”, expressou.