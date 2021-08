Talibã recria foto icônica dos EUA para marcar vitória na Segunda Guerra

O Talibã decidiu passar um recado indireto aos Estados Unidos após retomarem o controle do Afeganistão por meio da recriação de uma foto icônica para a história militar norte-americana.

Um dos batalhões do organismo extremista, chamado de Badri 313, divulgou uma série de imagens de seus soldados usando equipamentos de combate norte-americanos que foram deixados no país durante o caos das últimas semanas.

Em uma das imagens, os soldados do batalhão são vistos fincando uma bandeira do Talibã no chão, em movimento similar aos dos combatentes dos Estados Unidos na batalha de Iwo Jima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. A imagem histórica mostra soldados hasteando a bandeira no topo do Monte Suribachic.

