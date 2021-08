Tatá Werneck abre o jogo sobre relação com Neymar e faz pedido: “Me tira dessa lista”

Depois de muitas polêmicas envolvendo a dupla, a atriz Tatá Werneck afirmou ter uma boa relação com Neymar.

A atriz comentou sobre o assunto ao responder um vídeo que aponta famosos que supostamente não gostam do jogador da seleção brasileira.

“Quem disse que eu não gosto do Neymar? Ele é um amor comigo. Pode me tirar dessa lista”, afirmou ela em postagem feita no Twitter.

Além disso, o vídeo em que a atriz foi marcada no Twitter mostra o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o também jogador de futebol Cristiano Ronaldo. Na sequência, o autor do vídeo afirmou ter removido Tatá da lista.

Relembre os encontros de Neymar com Tatá Werneck na TV

Embora seja um grande jogador de futebol, o atacante Neymar Jr já contracenou com grandes figuras da televisão brasileira.

Desse modo, entrevistar Neymar no programa “Lady Night” em 2019, Tatá Werneck já contracenou com o jogador durante uma novela.

Foi em “Amor à vida” em 2013, quando Valdirene, personagem interpretada pela atriz, perseguiu o então atleta do Santos.

Por fim, recentemente Tatá Werneck homenageou Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, que completou 26 anos. A atriz postou um trecho da novela “Deus Salve o Rei”, em que as duas contracenaram.