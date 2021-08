Vacinado, Erasmo Carlos testa positivo para Covid-19; veja vídeo

Erasmo Carlos usou as redes sociais nesta quinta-feira (26) e anunciou que testou positivo para Covid-19. Através do Instagram, o cantor de 80 anos publicou um vídeo onde deu mais detalhes.

Ele, que recebeu a vacina contra a doença, está cumprindo com o isolamento há três dias e lamentou ter contraído a doença, mesmo tendo sido imunizado com as duas dosagens recomendadas, tendo sido a primeira em março.