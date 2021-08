Veja as categorias e os indicados ao MTV Miaw Brasil 2021

Já a maranhense Pabllo Vittar disputa o Troféu Gato Rosa nas categorias Álbum ou EP do Ano (Batidão Tropical), Artista Musical, Clipão da P#[email protected] (Modo Turbo), Coreô Envolvente (Bandida), Feat Nacional (uma indicação por Modo Turbo, ft. Anitta e Luísa Sonza, e outra por Bandida, ft. Pocah), Hino do Ano (uma indicação por Modo Turbo e outra por Bandida) e Hitmaker Absurdo.

Além disso, a premiação vai contar com 33 categorias neste ano. Entre as novidades estão: #EuShippo, Álbum do Ano, Coreô Envolvente, Girl Boss, Hitmaker Absurdo, Hitou no Passinho, Memeiro, Miawliscious, Música de Challenge, Orgulho do Vale, Reeleire do Ano, Reeleire Revelação, Style do Ano e Trap na Cena.

As votações estão abertas a partir desta segunda e podem ser feitas pelo site e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário. Em breve, a MTV também anunciará quais serão as apresentações que vão rolar no palco, assim como o nome de quem apresentará esta edição.

