Veja quanto custa assinar todos os streamings disponíveis no Brasil

Na última semana, a Disney anunciou que o Star+ vai custar R$ 32,90 por mês e, só de ver que um novo serviço de streaming vai chegar ao Brasil, o consumidor já começou a coçar a cabeça para saber como vai fazer para conseguir assinar todas essas plataformas.

Pois é, se você é daqueles que pretende não ficar por fora de tudo o que rola no mundo do entretenimento, é bom preparar o bolso. Levantamento do Metrópoles mostra que, para ter acesso a todas as plataformas disponíves, custará mais de R$ 200.

Atualmente, para assinar individualmente os oito principais serviços de streaming (Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max, Disney+, Globoplay, Telecine, Starzplay e Star+ – que será lançado em 31 de agosto), o consumidor brasileiro precisará desembolsar cerca de R$ 214 por mês (com base nos valores dos planos mensais) somente com a assinatura dessas plataformas.

Porém, a situação pode melhorar um pouco. Com a alta concorrência pela preferência do público, alguns serviços de streaming firmaram parceria para oferecer assinaturas em conjunto e aliviar (um pouco), o bolso do consumidor.

Por exemplo, assinando o combo Disney+ e Star+ (R$ 45,90) e o combo Globoplay + Telecine (R$ 49,90), o valor total cai para R$ 188,40. Outra alternativa é optar por assinar a plataforma da Globo em conjunto com o Disney+, combo que é ofertado por R$ 43,90.

Agora, se você é um aficionado por séries e filmes e não quer perder nada, prepara o bolso: a “brincadeira” sai por aproximadamente R$ 300 reais por mês, assinando cada serviço individualmente. Além dos principais serviços, esse “pacote” conta com Apple TV+ (R$ 9,90), Mubi (R$ 27,90), Paramount+ (R$ 19,90), Looke (R$ 16,90) e MGM (R$ 14,90).

Veja abaixo os preços atuais:

Comparação

Grande parte do conteúdo das plataformas de streaming é o que, atualmente, sustenta os canais da TV Fechada. Por isso, alguns usuários têm optado por cancelar o pacote de canais e consumir entretenimento apenas via internet.

O pacote inicial da Claro TV sair por R$ 99, o da Vivo TV custa R$ 114,99. Esses valores abragem alguns canais, não a experiência completa dos serviços. Essa modalidade custa R$ 139,99 e R$ 269,99, respectivamente.

Os valores são dos pacotes fora dos combos, que unem serviços de internet banda larga, telefonia fixa e telefonia móvel. Outras opções incluem o Directv Go, serviço de assinatura, que funciona com conteúdo sob demanda, com preços iniciais de R$ 69,90.