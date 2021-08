Vizinhos garantem que Maria Lina ainda está na casa de Whindersson Nunes

Whindersson Nunes e Maria Lina anunciaram o fim do noivado no dia 13 de agosto, mas, apesar da separação, vizinhos do humorista garantem que a influenciadora ainda mora na casa dele. Nas redes sociais, Maria segue compartilhando vídeos e fotos que tem como fundo o local em que morava com o artista. Os fãs levantam dúvidas sobre o término e seguem questionando o ex-casal sobre uma possível reconciliação.

A jovem, de 22 anos, quebrou o silêncio e se posicionou a respeito das especulações: “Gente, estou morando sozinha nessa casa. Eu e o pessoal que trabalha comigo”, explicou. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!