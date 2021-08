Wagner Santiago, ex de Gleice Damasceno, tem vídeo íntimo vazado na web

Em suas redes sociais, Santiago afirmou que já está tomando providências contra a divulgação do vídeo.

“É um conteúdo privado e não é divulgado de maneira proposital como muitos pensam, em respeito a quem me prestigia lá no Onlyfans. Estou tomando providências, sim ou claro?”, disse Wagner.

No perfil de Wagner, ele avisa que a reprodução do conteúdo fora do OnlyFans “resultará em ação legal”. Os pacotes de assinatura vão de US$ 15, cerca de R$ 78, a US$ 153, cerca de R$ 800, dependendo do período de acesso desejado.