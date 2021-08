Whinderson Nunes pode ter engatado novo relacionamento: ‘Posso até chamar de amizade colorida’, diz ela; saiba quem é

Mas, assim que Whindersson assumiu o relacionamento com Maria Lina, o contato, segundo Elise, deu uma esfriada e só voltou a aquecer quando veio o anúncio da separação: “Pelo que vejo, pode ser que aconteça algo desta vez, e não quero estragar. Ele tem sido sincero, meigo, nos falamos direto pelo WhatsApp. Sempre engraçado, me manda bom dia e pergunta como estou e se tenho tempo para falar com ele. Agora está mais íntimo e não mais como era antes”.

Ao ouvir ‘mais íntimo como?’, detalhou: “A gente se entende, se admira, e eu gosto dele como pessoa. Temos um carinho tão grande um com o outro, sabe? É algo inexplicável. E ele me enxerga como alguém com quem possa se abrir, confiável. Até brincamos anteontem. Eu o pedi em casamento, e aceitou. Mas foi só uma brincadeirinha”.