Whindersson cita arrependimento em texto sobre Dia dos Pais: “Não ter passado mais tempo”

Maria Lina, noiva de Whindersson Nunes, escreveu uma carta para o humorista do filho, João Miguel, neste domingo (8). No Dia dos Pais, a jovem publicou um texto nas palavras do bebê, que nasceu prematuro de 22 semanas em maio e não resistiu.

“Papai, sei que fui muito esperado. Lembro de você falando comigo na barriga da mamãe, lembro de você chorando quando ela te contou que estava grávida. Lembro de você passando creme na barriga dela, e dizendo o quanto ela estava linda com aquela barriguinha que estava aparecendo. Você lembra da primeira vez que mexi na sua mão?”, começou.

“Você estava triste naquele dia, e eu mexi pra você saber que independente de onde eu estiver, eu vou pra sempre te amar e te querer sorrindo. Você lembra no dia do parto, o quão mágico foi? Sei que não estou nos braços de vocês, sei que minha falta dói e arde o peito. Sei que vocês dois sonhavam em saber se eu ia gostar de jogar bola, ou se eu ia ser engraçado e super talentoso como o papai”, escreveu Maria.

“Nesse seu primeiro dia dos pais, quero te dizer que daqui de cima eu olho por você. A mamãe me disse ainda na barriga, que não poderia ter escolhido um pai melhor pra mim, tão dedicado, tão puro de coração, tão amoroso… Feliz dia dos pais, Papai incrível! Eu e a mamãe amamos você”, finalizou a estudante.

Leia mais em QUEM, clicando AQUI.