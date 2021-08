Xuxa Meneghel apresentará versão brasileira de ‘RuPaul’s Drag Race’

Xuxa Meneghel, eterna rainha dos baixinhos, já é amada pela comunidade LGBTQ+. Defensora assumida dos direitos do ‘vale’, a apresentadora pode estar prestes a ficar ainda mais amada. Isso depende de como se sairá no comando da versão brasileira de RuPaul’s Drag Race.

De acordo com informações do site NaTelinha, famosa estaria com tudo pronto para comandar a versão tupiniquim do reality de drag queens. A versão original, aliás, é um enorme sucesso em todo o mundo, inclusive por aqui.

