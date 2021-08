Zé de Abreu processa INSS para rever aposentadoria

O famoso ator Zé de Abreu realizou o seu 1º trabalho na área da atuação no ano de 1967. Depois disso, após uma longa carreira como ator, ele se aposentou em 2011, isso quando o tempo de contribuição e a sua idade acabaram tornando a remuneração possível. Mesmo assim, atualmente o famoso enfrenta alguns problemas com a sua aposentadoria.

De acordo com informações divulgadas pelo colunista Ancelmo Góis, do O Globo, Zé de Abreu abriu uma ação judicial com o objetivo de regularizar o seu benefício, isso após uma mudança que aconteceu no final de 2019.

Segundo a publicação do colunista, Zé de Abreu afirma que o banco mudou a agência da conta usada para depósito sem avisá-lo. Depois disso, o ator não recebeu o benefício entre novembro de 2019 e março de 2021.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!