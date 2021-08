Zezé Di Camargo abandona Luciano e lança nova música solo após rumores de separação; asssita clipe

Zezé Di Camargo dá o pontapé inicial à nova fase de sua carreira com o lançamento da música “Vou Ter Que Tomar Uma” nesta sexta-feira (20). Sem Luciano enquanto o irmão se aventura pela música gospel, o cantor sertanejo inicia seu projeto paralelo enquanto não voltam os projetos da dupla, o que acabou gerando muitos rumores sobre uma possível separação e briga entre Zezé Di Camargo e Luciano, o que foi negado por Graciele Lacerda recentemente.

A nova música de Zezé Di Camargo foi lançada na madrugada de hoje e o clipe acaba de chegar no canal oficial do YouTube do cantor sertanejo. Com todo mundo curioso sobre o seu primeiro projeto inédito em anos, certamente será um grande sucesso nas plataformas e rádios de todo o Brasil.

O vídeo foi gravado na cidade de Goiânia, em um espaço especial com a presença de um público seleto e traz Zezé Di Camargo soltando a voz em sua nova canção. A música faz parte do EP “Rústico”, que será lançado em breve e terá ainda as músicas “Fraude”, “Banalizaram”, “35 Latinhas de Cerveja” e “Pedras”, que será uma regravação de um de seus sucessos.

Assista “Vou Ter Que Tomar Uma”: