5 bebidas (gostosas) que podem fazer maravilhas pela saúde da pele

Nem só de uma boa rotina de skincare com produtos de uso tópico vive uma pele saudável. Especialmente na época da seca, falar em hidratação é primordial — e ela vem, principalmente, de dentro para fora. Ou seja, o estado da sua pele é um reflexo do que você come e bebe.