A tristeza na vida de Roberto Carlos: Rei viu a morte de dois filhos e duas esposas

Antes disso, o artista enfrentou o câncer na família pela segunda vez. Maria Rita, sua terceira esposa, lutou contra um câncer na região pélvica e chegou a ser dada como curada em julho de 1999. O cantor, na ocasião, participou de uma missa para agradecer a cura da mulher. Mas a doença voltou com tudo, e Maria Rita acabou falecendo em dezembro do mesmo ano.

Na última quarta-feira (08/09) foi a vez de Roberto Carlos se despedir de Dudu Braga. O filho do Rei foi vítima de um câncer no peritônio. Dudu foi um guerreiro desde o seu nascimento, quando foi diagnosticado com glaucoma congênito. Para que o filho pudesse enxergar, Roberto levou Dudu para fora do país, onde fez diversas cirurgias nos olhos. O produtor musical enxergou normalmente até os 23 anos, quando infelizmente perdeu a visão de vez.