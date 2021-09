Acadêmica da USP celebra título de doutora com homenagem ao Acre: “Como eu amo”

Natália Soares celebrou a aprovação da defesa de sua pesquisa de doutorado pela USP com uma linda homenagem ao Estado do Acre e a região amazônica. No bolo que ela fez para celebrar o título com a família, a aluna colocou como decoração uma bandeira do Estado e animais que representam a fauna da região.

Sua pesquisa teve como foco a malária , cuja incidência do vírus vivax na cidade Mâncio Lima, na região do Vale do Juruá, é uma das maiores do país. Foram cerca de três anos , que o Acre e o Juruá fez parte da vida da bióloga.

“Uma etapa muito importante da minha vida, que foi concluída e dedicada ao Acre (onde realizei meu trabalho de campo da pesquisa de doutorado), à minha família e a todos os amigos que sempre me apoiaram e fizeram parte dessa história. E, obviamente, para comemorar, o Acre e a Amazônia foram homenageados! Como eu amo! 💚💛”, escreveu.