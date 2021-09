Acreana Gleici pede Ana Clara como apresentadora do BBB após saída de Tiago Leifert

Gleici Damasceno, campeã do “BBB 18” e amiga de Ana Clara, quer a apresentadora comandando do “BBB 22”. O pedido, no Twitter, veio logo após a TV Globo anunciar a saída de Tiago Leifert da emissora, na tarde de hoje.

“Agora queremos a Ana Clara apresentando o BBB, né?”, escreveu a ex-BBB na rede social. Em 2021, Ana Clara assumiu o “Bate-Papo BBB” e foi bastante elogiada por sua desenvoltura frente à primeira entrevista dos eliminados do reality show.

Agora queremos a @anaclaraac apresentando o BBB, né? 🙃 — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) September 9, 2021

Pegas de surpresa, muitas pessoas descordaram de Gleici. “Eu acho ela incrível, uma ótima profissional, mas não penso que ela ainda esteja preparada, a menos que ela entre com o Mion”, disse uma seguidora. “Não, prefiro Ana Clara entrevistando mesmo”, comentou outra.

Por outro lado, fãs de Ana Clara já estão pedindo pela apresentadora no comando do “BBB”. “Com certeza! Seria muito maravilhoso ter uma mulher apresentando o programa pela primeira vez. Alô, Boninho”. “Mal posso esperar por ela tirando os outros da zona de conforto”, brincou um perfil.

