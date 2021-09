‘Acreano do seringal Bom Destino’, Dalmir Ferreira lança livro de poesia na Biblioteca Pública neste sábado

O artista plástico, memorialista e poeta Dalmir Ferreira realiza o lançamento do “Sonetos Apolíticos” na noite deste sábado, 25, na Biblioteca Biblioteca Pública Adonay Barbosa, localizada no Centro de Rio Branco, às 19h. O evento é aberto ao público, mas os presentes devem seguir todas as recomendações sanitárias, com uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

“É um livro de poesia, sonetos. O livro trata do meu espaço e meu tempo, e como vivi e vi esse tempo, sobretudo no campo da política. Durante mais de 20 anos me dediquei a responder o que vi ou vivi. Sou acreano privilegiado, nasci onde o Acre nasceu, no Seringal Bom Destino”, destaca o autor Dalmir.

O livro foi financiado pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, executado por meio de editais da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). Estará disponível nas próximas semanas na Livraria Paim, em Rio Branco.