Ainda presa nos EUA, Zilu vive relação com mãe dos filhos de Gugu e revela afastamento de Zezé: “Minha amada”

Zilu está em Miami, nos Estados Unidos. De acordo com informações de sites, ela mora perto de Rose Miriam, a mãe dos filhos de Gugu Liberato.

Nas rede sociais, e para a surpresa de todos, a socialite revelou que elas vivem uma relação de amizade de longa data.

“Além de brindarmos sua vida, pudemos desfrutar da sua presença e vivenciar sua alegria! Parabéns minha amada amiga”, disse Zilu ao compartilhar uma foto em seu perfil.

No mês passado, a empresária perdeu o processo que havia movido contra o antigo companheiro.

“Estou vendo rolar nas redes sociais meu ex-marido se vangloriando porque ele ganhou o processo que a gente estava tendo um com o outro. Mas, lá em cima, Deus sabe quem está certo e quem está errado”.

Ela continua impedida de sair dos EUA.

“Há um ano estou passando por um processo migratório aqui nos EUA, onde sou proibida de sair do país até que tudo seja finalizado legalmente. E toda essa situação me deixa ainda mais transtornada, com sensação de impotência”, lamentou.