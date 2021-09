Anderson Silva revela idade derradeira para se despedir dos esportes de combate

Aos 46 anos, Anderson Silva é uma exceção nos esportes de combate. O motivo é simples, já que são poucos os atletas capazes de atuar em alto nível com uma idade avançada. Agora, ‘Spider’ vai lutar boxe contra Tito Ortiz neste sábado (11), na Flórida (EUA), em duelo de ex-campeões do UFC. Contudo, apesar da boa fase que atravessa na carreira, a lenda brasileira mostrou ter consciência de que a hora de se aposentar se aproxima.

Em entrevista ao site ‘TMZ Sports’, Anderson abriu o jogo e revelou que seu planejamento é parar de lutar aos 49 anos, ou seja, daqui a três temporadas. E o motivo de tal sobrevida nos esportes de combate pode ser atrelado ao boxe. Vale lembrar que, mesmo no UFC, o veterano expressava o interesse em medir forças com Roy Jones Jr. nos ringues. Na fase final de sua trajetória no Ultimate, ‘Spider’ foi derrotado três vezes seguidas, declarou que não estava satisfeito, pediu para ser liberado de seu contrato e a organização aceitou.

Dessa forma, Anderson migrou para o boxe, lutou contra Julio Cesar Chavez Jr., em junho, no México, e chocou o mundo ao vencer o ex-campeão da modalidade. Como recuperou a confiança e a alegria por voltar a fazer o que gosta, ‘Spider’ informou que seguiria no esporte e assinou o contrato para encarar Tito Ortiz. Agora, a imprensa especializada já especula quem pode enfrentar o brasileiro na nobre arte, nos três últimos anos de sua carreira.

“Não sei se luto até os 50 anos, mas meu objetivo é que minha última luta seja com 49. Aos 49, termino. Provavelmente, esse é o meu objetivo. Lutar por mais três anos e acabar. 49, esse é o número. Talvez, eu possa lutar mais, mas, agora, meu objetivo é parar de lutar aos 49 anos. Não lutarei mais. Estou em boa forma. Estou tão feliz de ir para a academia todos os dias e aprender algo novo. Sou um cara de muita sorte, porque Deus me dá a oportunidade de continuar fazendo meu trabalho. Isso é insano. É incrível”, declarou a lenda do MMA.

Anderson Silva, de 46 anos, é um dos lutadores mais celebrados dos esportes de combate. Em seu auge no MMA, o brasileiro marcou época no UFC. ‘Spider’ conquistou o título do peso-médio logo após sua estreia na companhia e o defendeu dez vezes. Não à toa, o veterano é considerado por parte da comunidade das artes marciais mistas o maior nome da história da modalidade. Seus principais triunfos foram diante de Chael Sonnen (duas vezes), Dan Henderson, Demian Maia, Forrest Griffin, Rich Franklin (duas vezes) e Vitor Belfort.