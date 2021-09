André Marques detalha vida sexual e diz vezes em que broxou no sexo

André Marques resolveu interagir com seus seguidores no Instagram nesta segunda-feira (20) e deu o que falar. Isso porque, ao abrir uma caixinha de perguntas pela ferramenta stories, ele mostrou não ter pudor algum e deu detalhes de sua vida sexual aos internautas que lhe acompanham na rede social.

A princípio, o apresentador explicou que não tem problema algum com suas ex-namoradas. De fato, apesar dos relacionamentos não terem continuado, ele mostra ser maduro o suficiente para não ter atrito com nenhum caso do passado.

“Ex é ex. me dou bem com 99% das minhas ex, mas você não pode dizer nunca, nunca, mas acho bem complicado. Acho que não dá certo não. Nunca voltei e acho que não voltaria, não”, explicou André Marques.

Além disso, o apresentador também revelou detalhes de sua vida sexual, ao ser questionado se já havia brochado. “Obviamente que sim. Já aconteceu e não tenho menor vergonha de falar. Às vezes, culpa minha, às vezes culpa da pessoa. Acontece”, contou.

